Партия «Альянс патриотов» бойкотировала работу конституционной комиссии

19.04.2017 16:31 Представители партии «Альянс патриотов» покинули Государственную конституционную комиссию.



По словам лидера партии Ирмы Инашвили, политическая организация «не намерена проводить партийные интересы» правящей «Грузинской мечты».



«К сожалению, нам пришлось покинуть комиссию...Наше решение логично. До этого мы предлагали комиссии наши рекомендации и видение. Однако представители большинства руководствуются не государственными, а узко партийными интересами. Избирательная система и порядок избрания президента являются попыткой узурпации власти. Нашей целью не является протест на улице и объявление голодовки. Мы желаем, чтобы власти учитывали замечания», -заявила Инашвили.



Следует отметить, что члены партии «Альянс патриотов» сделали это заявление вместе с представителями координационного совета. В результате, работе Государственной конституционной комиссии объявили бойкот 15 квалификационных партий.



О позиции «свободных демократов» и «лейбористов» в связи с продолжением работы в комиссии пока не сообщается. Накануне бойкот работе комиссии объявили и члены партии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение».



Государственная конституционная комиссия начала работу в декабре 2016 года. На первом этапе рабочие группы комиссии собрали все инициативы, представленные как правящей партией, так и представителями семи оппозиционных партий, экспертами и НПО, а далее приступили к их подробному рассмотрению.



После разработки конституционной комиссией окончательного текста поправок в главный закон страны их отправят в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций. В парламент законопроект поступит до 30 апреля.















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