Депутату Отару Кахидзе в парламенте разбили голову пепельницей

19.04.2017 18:35 В парламенте Грузии между депутатами произошел инцидент, в результате чего пострадал член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе.



Некоторое время назад Отара Кахидзе из здания парламента вывел депутат-коллега. С головы у него текла кровь. По уточненной информации, они направились в сторону больницы.



Депутаты не говорят о случившемся, однако, по неофициальным данным, в комнате депутатов между несколькими членами парламента, в частности, между Георгием Канделаки и Вано Зардиашвили произошла потасовка, после чего один из находящийся на месте бросил пепельницу и случайно попал в Кахидзе.















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