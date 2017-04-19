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Депутат Квициани бросил стакан в Бокерия на пленарном заседании парламента
19.04.2017 18:55
На пленарном заседании парламента Грузии – между депутатами Эмзаром Квициани и Гигой Бокерия произошло противостояние. Инцидент был вызван вопросом о закрытии слушания отчета начальника СГБ Грузии.
В частности, Эмзар Квициани заявил, что никакого значения не имеет то, в каком режиме будет проходить слушание – в открытом или закрытом, так как в зале сидит иностранный резидент, и в этом контексте указал на Гигу Бокерия. Это вызвало у оппозиционных депутатов смех, а непосредственно со стороны Бокерия последовала оскорбительная реплика в адрес Квициани, что рассердило Квициани. Член «Альянса патриотов» попытался приблизиться к Бокерия, однако сотрудники мандатной службы его остановили, до этого же он кинул в сторону Бокерия стакан полный воды.
Для прекращения словесной перепалки между депутатами, председатель парламента объявил технический перерыв.
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