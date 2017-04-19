Депутат от «Мечты» обвинил Саакашвили в демографической катастрофе абхазов

19.04.2017 19:27 На пленарном заседании парламента член большинства Дмитрий Хундадзе говорил о демографических проблемах в Грузии, и в частности в Абхазии.



Хундадзе назвал положение, существующее в Абхазии с точки зрения сокращения рождаемости демографической пропастью, по его словам, создавшаяся реальность является результатом неосмысленной политики власти Саакашвили.



Депутат от большинства призвал общество и СМИ заинтересоваться данной проблемой, и активно ее освещать.



"С левого фланга опять начинается выдвижение тем, которые последовали за их неосмысленной политикой. Я не хочу вспоминать те 9 лет, проблемы, перед которыми мы сегодня стоим. Хочу отозваться на информацию, опубликованную Департаментом Статистики, где сказано, что рождаемость в 2016 году снизилась. Достаточно тяжелое положение в Абхазии, в том числе тяжелая демографическая ситуация. Они практически стремительно сползают в демографическую пропасть, Россия не осознает, или, возможно, осознает, но я хочу, чтобы Абхазия осознала, перед какими острыми проблемами они стоят из-за снижения рождаемости.



Кроме того должен отметить, что рождаемость является не только демографической проблемой, это политика политиков, это напрямую связано с безопасностью страны, и является главной опорой государства.



Парламент предыдущего созыва разработал один из самых крупных документов о демографической безопасности, который передали правительству исходя из того, что идет процесс активного старения нации, и этому необходимо управление правильной политики, а не обвинение других в своих ошибках. Для всего этого необходим правильный расчет, и правильная стратегия. В связи с проблемой все должны придерживаться единой позиции, все политические группы, граждане, и мы должны больше говорить об угрозах такого рода. Обращаюсь к СМИ, более активно освещать проблемы, существующие в этой системе"- заявил Дмитрий Хундадзе.

















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