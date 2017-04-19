Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Республиканская партия» негативно относится к новым конституционным поправкам


19.04.2017   20:39
Все оппозиционные партии однозначно подтверждают, что конституционные поправки не являются позитивными – заявила член "Республиканской партии" Тамар Кордзая в разговоре о конституционной комиссии и конституционных поправках.

Тамар Кордзая заострила внимание на изменение правила парламентских выборов, президентских выборов, и запрещение блоков.

По ее словам, большинство считает, что не разделенные мандаты полностью следует передать победившей партии, и это является непропорциональным распределением.

"Окончательной версии проекта изменений Конституции пока нет у самих членов конституционной комиссии. Жаль, что никто до конца не знает, в какой статье что будет отражено. Я могу говорить только в рамках той версии, которую видела. Это одна из последних, но не окончательная версия. Важно, что власть откровенно выражает позицию в связи с правилом парламентских выборов. Дело в том, что это правило является самым несправедливым, поскольку большинство считает, что нераспределенные мандаты следует полностью передать победившей партии с самым большим количеством голосов, что также является непропорциональным распределением голосов населения. Нераспределенные мандаты полностью остаются большинству, это означает, что у них не будет полученных необходимых голосов, но все равно будут иметь большинство в парламенте, так же как сегодня, когда получили 48%, и имеют более 100 человек в парламенте, что не является справедливым перераспределением"- заявила Тамар Кордзая.

Представитель "республиканцев" также против идеи запрещения блоков.

"Второе, что еще больше отягчает все это, это идея запрещения избирательных блоков. Огромное спасибо "Грузинской мечте", что заботится о развитии партий, но необходимо видеть, что в стране полная стагнация, бизнес не развивается, бизнес не финансирует свободно политических партий, и как в этих условиях может развиваться политическая партия? Хорошо, если кто-нибудь объяснит это"- заявила Тамар Кордзая.

По ее же словам, "Республиканская партия" не согласна с правилом президентских выборов.

"Население Грузии не хочет изменения правила президентских выборов. Граждане сами хотят избирать президента, хотят, чтобы у них был подотчетный перед ними президент, а правящее большинство не учитывает этого"- заявила Тамар Кордзая.

По ее же словам, эти конституционные изменения не содействуют развитию многопартийности в стране.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
О туризме в Грузии расскажут на сайте Tripadvisor
Американская Best Western планирует открыть в Грузии 15 отелей по франшизе
Квирикашвили отметил важное значение программы «Производи в Грузии»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
Абхазов массово превратят в граждан России
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гомелаури: Я попытался ответить на все вопросы исходя из того, насколько мне позволял закон «О контрразведке»
Парламент Грузии отклонил проект резолюции ЕНД по "Газпрому"
Кадыров заявил о готовности выселять из Чечни членов семей террористов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна