«Республиканская партия» негативно относится к новым конституционным поправкам

19.04.2017 20:39 Все оппозиционные партии однозначно подтверждают, что конституционные поправки не являются позитивными – заявила член "Республиканской партии" Тамар Кордзая в разговоре о конституционной комиссии и конституционных поправках.



Тамар Кордзая заострила внимание на изменение правила парламентских выборов, президентских выборов, и запрещение блоков.



По ее словам, большинство считает, что не разделенные мандаты полностью следует передать победившей партии, и это является непропорциональным распределением.



"Окончательной версии проекта изменений Конституции пока нет у самих членов конституционной комиссии. Жаль, что никто до конца не знает, в какой статье что будет отражено. Я могу говорить только в рамках той версии, которую видела. Это одна из последних, но не окончательная версия. Важно, что власть откровенно выражает позицию в связи с правилом парламентских выборов. Дело в том, что это правило является самым несправедливым, поскольку большинство считает, что нераспределенные мандаты следует полностью передать победившей партии с самым большим количеством голосов, что также является непропорциональным распределением голосов населения. Нераспределенные мандаты полностью остаются большинству, это означает, что у них не будет полученных необходимых голосов, но все равно будут иметь большинство в парламенте, так же как сегодня, когда получили 48%, и имеют более 100 человек в парламенте, что не является справедливым перераспределением"- заявила Тамар Кордзая.



Представитель "республиканцев" также против идеи запрещения блоков.



"Второе, что еще больше отягчает все это, это идея запрещения избирательных блоков. Огромное спасибо "Грузинской мечте", что заботится о развитии партий, но необходимо видеть, что в стране полная стагнация, бизнес не развивается, бизнес не финансирует свободно политических партий, и как в этих условиях может развиваться политическая партия? Хорошо, если кто-нибудь объяснит это"- заявила Тамар Кордзая.



По ее же словам, "Республиканская партия" не согласна с правилом президентских выборов.



"Население Грузии не хочет изменения правила президентских выборов. Граждане сами хотят избирать президента, хотят, чтобы у них был подотчетный перед ними президент, а правящее большинство не учитывает этого"- заявила Тамар Кордзая.



По ее же словам, эти конституционные изменения не содействуют развитию многопартийности в стране.

















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