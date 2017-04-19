Нынешняя власть России не имеет желания исправлять отношения с Грузией - депутат

19.04.2017 20:52 Член парламентского большинства Звиад Квачантирадзе отзывается на "официальный визит" министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Сухуми. По его словам, визит Лаврова в Сухуми является подтверждением того, что у нынешней власти России нет желания исправить отношения с Грузией. Квачантирадзе заявил об этом на пленарном заседании парламента.



"На днях мы еще раз стали свидетелями того, что, к сожалению, Россия продолжает провокационную политику на Кавказе, и непосредственно в отношении Грузии. Визит министра иностранных дел России, Сергея Лаврова в Сухуми является очередным подтверждением этого. Несмотря на то, что с нашей стороны было сделано немало заявлений, и реагирование было адекватное и своевременное, мы должны быть последовательными и едиными, когда вопрос касается такой значительной проблемы для нашей страны. Народ должен быть единым, и реагирование на такие провокации должно быть единым, четким, несмотря на то, интересует Москву наше мнение или нет.



Визит Сергея Лаврова в Сухуми был не только очередной провокацией, но и предельно ошибочным политическим шагом с российской стороны против Грузии, что подтверждает только то, что сама Россия не воспринимает реальность правильно, и продолжает иллюзорную политику в отношении Грузии. Россия не осознает, что международное содружество никогда не узаконит ее аннексионную политику в отношении Кавказа, никогда не узаконит раздел, и раздробление Грузии. Визит Лаврова в Сухуми наводит на мысль, что в политическом истеблишменте России превалируют т.н. троечники, которые представления не имеют об истории борьбы Грузии за государственность, и о том, что означает для грузин своя родина, и родная земля.



Визит Лаврова в Сухуми является подтверждением того, что у нынешней власти России нет даже желания исправить отношения с Грузией, и не планирует никаких изменений в своей политике экспансии. В принципе мы никогда не надеялись на это, даже тогда, когда раз в году на экранах видим крокодиловы слезы, и слышим душераздирающие слова о любви к Грузии, и грузинскому народу. Проблема в том, что у нас нет доверия, и мы не можем односторонне восстановить его, если сегодняшняя ситуация принципиально не изменится, что первым делом должно быть выражено в полной и безусловной деоккупации территорий Грузии"- заявил Звиад Квачантирадзе на сегодняшнем пленарном заседании.

















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