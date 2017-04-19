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Бокерия: У нас нет службы безопасности, которая борется с агентурой
19.04.2017 21:51
У нас нет службы безопасности, которая защитит интересы граждан и борется с агентурой, борется с терроризмом, - об этом заявил журналистам член «Европейской Грузии» Гига Бокерия в беседе с журналистами.
По его словам, Служба государственной безопасности (СГБ) вовлечена в незаконный контроль политических оппонентов и граждан. «У нас нет службы безопасности, которая защитит интересы граждан и борется с государственной агентурой, которая борется с терроризмом. Здесь есть служба, которая направлена лишь на продление власти правящей силы и неформального правителя. У нас были вопросы по поводу того, что происходит в направлении контрразведки. Почему Служба государственной безопасности вовлечена в незаконный контроль политических оппонентов и наших граждан, а не в защиту интересов страны. Для нас не было неожиданным то, что мы не получим ответов на эти вопросы. Политически наглым и циничным отношением было закрытие политических выступлений», - заявил Гига Бокерия.
Начальник Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури сегодня в парламенте представил депутатам ежегодный отчет о деятельности СГБ.
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