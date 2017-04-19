Премьер почтил память жителей села Цаблана, погибших в результате схода оползня 28 лет назад

19.04.2017 21:52 В Аджарии, в селе Цаблана почтили память местных жителей, погибших в результате схода оползня 28 лет назад.



Трагедия произошла 19 апреля 1989 года — оползень накрыл деревню ночью. Экологическая катастрофа унесла жизни 23 человек.



Сегодня село в Цаблана в Аджарии посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе и министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.



По словам премьера, до сих пор не полностью решены проблемы с обеспечением жильем жителей высокогорной Аджарии, пострадавших в результате оползня. Однако власти страны уже выделили соответствующие средства, подключили к процессам инвестиционную компанию «Ачарисцкали» и начали строительство новых домов, — сказал Георгий Квирикашвили.



Глава правительства рассказал местным жителям и об инфраструктурных проектах, осуществляемых правительством в этом районе Аджарии.



«Мы уже начали газификацию высокогорной Аджарии и уже решен вопрос строительства газопровода от Хелвачаури до Хичаури. Так что, будет сделано очень многое, и мы можем сказать, что жители этого района очень легко смогут связаться с городом Батуми, а также с другими районами в направлении Самцхе-Джавахети», — сказал премьер.



«Сегодня мы чтим память цабланцев. Когда это произошло, страна еще не оправилась от ран, вызванных 9 апреля (разгон подразделениями Советской Армии оппозиционного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года) и через несколько дней произошла еще одна трагедия, которая унесла жизни 23 человек.



Я смотрел на фамилии погибших жителей деревни и увидел среди них очень многих Шаинидзе. Хочу сказать о моей личной эмоции — человек, благодаря которому я полюбил Аджарию, был по фамилии Шаинидзе. Он был другом отца. Мы часто приезжали в Батуми и именно этот человек принимал нас», — отметил Квирикашвили.















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