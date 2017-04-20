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Суд ООН в Гааге отказал во временных мерах в отношении РФ по иску Украины


20.04.2017   09:10
Международный суд ООН (Гаага) принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о чем говорилось в иске Украины против России.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

По словам председателя суда, Украина не предоставила доказательств о финансировании Россией терроризма.

"В этом контексте, на этом этапе рассмотрения дела, Украина не предоставила достаточных доказательств, которые достаточным образом демонстрировали бы, что эти элементы правдоподобны", - сказал Р.Абрахам.






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