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В Финляндии создается Европейский центр по противодействию гибридным угрозам


20.04.2017   09:20
Создаваемый в Финляндии Европейский центр по противодействию гибридным угрозам станет платформой сотрудничества ЕС - НАТО, заявил временный директор центра Матти Саарелайнен.

"Финляндия, как и ряд других европейских государств, подвергается гибридным угрозам, проводимым, прежде всего, Россией, а также близкими к ней отечественными деятелями", - заявил М.Саарелайнен в среду порталу телерадиовещания Yle.

Он отметил, что в Хельсинки будут работать передовые специалисты в деле борьбы с гибридными угрозами. Возглавляемый им центр не будет конкурировать с властями, а собирается собирать и распространять информацию о гибридных угрозах.

"Мы сделаем акцент на исследованиях, проведении анализа, организации учений и подготовке специалистов. Мы должны в будущем суметь консультировать страны-учредители центра, когда им нужна будет наша помощь. Например, когда они составляют программы или стратегии по борьбе с гибридными угрозами", - сказал М.Саарелайнен.

В число учредителей центра, помимо Финляндии, входят еще 10 государств: США, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Швеция, Польша и страны Балтии.

Согласно предварительному плану, Европейский центр станет платформой сотрудничества ЕС - НАТО. Центр также будет собирать информацию и делиться опытом со странами-учредителями в сфере борьбы с гибридными угрозами.






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