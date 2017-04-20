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Ягланд: Вопрос Грузии постоянно будет в политической повестке дня Совета Европы
20.04.2017 10:44
Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
Как сообщает МИД Грузии, Давид Залкалиани передал генеральному секретарю детальную информацию о тяжелой ситуации в сфере прав человека на оккупированных территориях Грузии и о последних событиях в грузино-российском конфликте.
По информации пресс-службы ведомства, на встрече также обсудили вопросы текущего и будущего сотрудничества в разных сферах, в том числе состояние выполнения проектов, предусмотренных планом действий Совета Европы для Грузии.
Наряду с другими вопросами генеральный секретарь еще раз подчеркнул безусловную поддержку Совета Европы в вопросах суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Ягланд также подтвердил, что продолжается представление консолидированных отчетов о конфликтах в Грузии и вопрос Грузии постоянно будет в политической повестке дня Совета Европы.
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