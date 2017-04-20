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Аппарат Народного защитника Грузии завоевал международное признание - Нануашвили


20.04.2017   11:44
За 20 лет существования аппарат Народного защитника Грузии претерпел серьезную эволюцию, заявил Народный защитник Грузии Уча Нануашвили, выступая на открытие международной конференции, приуроченной к 20-летию создания института Народного защитника Грузии.

По его словам, основное достижение в том, что с аппаратом Народного защитника считаются как внутри страны, так и за ее пределами.

"Аппарат Народного защитника завоевал важное международное признание. Сегодня Народный защитник работает абсолютно по всем правам. Мы максимально стараемся, чтобы не упустить из поля зрения ни одного вопроса", - подчеркнул У. Нануашвили.







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