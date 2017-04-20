Полиция опросила депутата, которому разбили голову в здании парламента Грузии

20.04.2017 13:05 Депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе был опрошен полицией в связи с инцидентом, произошедшем в здании парламента Грузии в Кутаиси.



Накануне в депутатской комнате произошел спор между депутатом от «Европейской Грузии» Георгием Канделаки и депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Вано Зардиашвили.



Во время спора Канделаки бросил пепельницу, которая случайно попала в его же однопартийца Отара Кахидзе. До сих пор неизвестно, что стало причиной ссоры Канделаки с Зардиашвили.



«Его опросили, но я ничего не могу сказать дополнительно на данном этапе. Его опросили в Имерети», — сказал сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел кор. «Новости-Грузия».



Возбуждено или нет уголовное дело в связи со случившимся, в МВД также не уточняют.



Сами участники инцидента отказываются рассказывать журналистам о подробностях случившегося.



Известно, что 19 апреля в парламенте выступал глава Службы Госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури. Недовольство оппозиции вызвало решение правящей партии закрыть вторую часть заседания.



"Новости-Грузия"











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