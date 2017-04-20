Мэтью Брайза: Можно сказать, что турки, более близкие к Европе и Грузии, не поддержали Эрдогана

20.04.2017 13:06 Можно сказать, что более близкие к Европе и Грузии турки не поддержали Эрдогана-заявил в беседе с грузинским бюро "Голоса Америки" старший исследователь "Атлантического совета" Мэтью Брайза.



Брайза прокомментировал исторический референдум, и конституционные изменения Турции.



"Общество в Турции уже давно разделилось, еще с последних парламентских выборов, кода в ноябре 2015 года "Партия справедливости и развития" Эрдогана получила около 49,5% голосов. С тех пор страна разделилась на сторонников и противников Эрдогана. Это разделение сейчас становится более четким и эмоциональным, поскольку противники ставят под вопрос легитимность референдума. Вопрос законности референдума, и его результатов еще больше разделит и без того поляризованное общество. Впервые в своей карьере Эрдоган проиграл выборы в трех крупнейших городах, Стамбуле, Анкаре, и Измире. Против референдума проголосовали турки, проживающие на берегу, курды, и жители близких от Грузии регионов. Это очень интересное наблюдение. Можно сказать, что более близкие к Европе и Грузии турки не поддержали Эрдогана"- заявил Метью Брайза.



Что касается самого референдума, по мнению исследователя, "демократия не умерла в Турции".



"Если посмотреть на результаты референдума, мало что изменилось. Вся эта власть и без того была в руках Эрдогана. После Мустафы Кемаля Ататюрка такой власти не было ни у одного турецкого лидера. Сейчас главное, как использует эту власть Эрдоган, и на что направит ее"- отметил Метью Брайза.

















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