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Поддержка Грузии со стороны ЕС и США остается твердой - Берлинер


20.04.2017   13:22
Вашингтон не признает независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, заявляют в посольстве США в Тбилиси.

"Позиция США по вопросу Абхазии и т.н. Южной Осетии тверда и очень ясна. Мы не признаем их независимыми странами. Мы поддерживаем суверенитет Грузии", - сказал в четверг журналистам исполняющий обязанности американского посла Николас Берлинер.

"По поводу посольства России в Абхазии скажу, что рядом с ним не будет много посольств по соседству, так как международное сообщество не признает Абхазию независимой страной", - отметил дипломат.

"Поддержка Грузии со стороны Евросоюза и США такая же сильная и твердая, как и раньше. Грузия не теряла нашу поддержку", - подчеркнул Н.Берлинер.






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