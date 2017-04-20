Поддержка Грузии со стороны ЕС и США остается твердой - Берлинер

20.04.2017 13:22 Вашингтон не признает независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, заявляют в посольстве США в Тбилиси.



"Позиция США по вопросу Абхазии и т.н. Южной Осетии тверда и очень ясна. Мы не признаем их независимыми странами. Мы поддерживаем суверенитет Грузии", - сказал в четверг журналистам исполняющий обязанности американского посла Николас Берлинер.



"По поводу посольства России в Абхазии скажу, что рядом с ним не будет много посольств по соседству, так как международное сообщество не признает Абхазию независимой страной", - отметил дипломат.



"Поддержка Грузии со стороны Евросоюза и США такая же сильная и твердая, как и раньше. Грузия не теряла нашу поддержку", - подчеркнул Н.Берлинер.















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