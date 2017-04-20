Посол Турции: Грузию и Турцию связывает стратегическое партнерство, и этого ничего не изменит

20.04.2017 14:02 По заявлению посла Турции в Грузии Зеки Левент Гумрукчу, конституционные изменения, осуществленные в Турции, не создадут никакую проблему грузинско-турецким отношениям, поскольку они основаны на достаточно прочном фундаменте, и в будущем они еще более углубятся и усилятся:



"Грузинско-турецкие отношения основаны на достаточно прочном фундаменте, нас связывает очень крепкое стратегическое партнерство, и этого ничего не изменит. В будущем мы рассматриваем только углубление грузинско-турецких отношений. Ситуация в Турции достаточно спокойная и нормальная. Как вам известно, в воскресенье состоялся референдум, который прошел без особых инцидентов. Показатель участия в референдуме был чрезвычайно высокий. В нем приняло участие более чем 60% турецкого народа. Предварительные результаты уже опубликованы, а для публикации окончательных результатов понадобится от недели до 10 дней.



На данном этапе, по предварительным данным ясно, что конституционные изменения приняты. Разумеется, есть жалобы и претензии, но это происходит после всех выборов. Идет рассмотрение этих исков. Пусть даже с учетом этой ситуации это не повлияет на результаты референдума. Поэтому президент, премьер-министр выступили, и объявили результаты референдума. А также президент США, премьер-министр Великобритании поздравили турецких политиков. Прежде всего, поздравили с демократическим проведением референдума, и, разумеется, с результатами референдума.



Как вам известно, часть конституционных изменений заработает немедленно, а остальная часть вступит в силу с 2019 года, когда согласно изменениям, внесенным в Конституцию, одновременно состоятся президентские и парламентские выборы. А до того парламент Турции будет работать над гармонизацией нового законодательства. Это важный момент для демократии Турции, и мы продолжим укреплять в стране демократию"- заявил посол Турции в Грузии.

















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