Гоголашвили: Визит Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию является враждебным актом и циничным отношением к Грузии

20.04.2017 14:23 Визит Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию является враждебным актом и циничным отношением к территориальной целостности Грузии, - об этом заявил журналистам эксперт Каха Гоголашвили.



По его словам, со стороны России это действительно ошибочная политика, которая в целом вредит перспективам урегулирования грузино-российских отношений.



«Визит Лаврова не только нарушение международного права и некорректное действие, это враждебный акт и циничное отношение к территориальной целостности Грузии. У нас с Россией определенный диалог и есть попытка нормализовать отношения. В этой обстановке Россия игнорирует беспокойство Грузии, проблему Грузии и жестко проводит политику своих интересов в регионе, в том числе грубо посягая на территориальную целостность Грузии. Я думаю, эта политика действительно ошибочна и в целом вредит перспективам урегулирования грузино-российских отношений», - заявил Каха Гоголашвили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18-19 апреля посетил оккупированную Абхазию и открыл новое здание российского посольства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

