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Гоголашвили: Визит Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию является враждебным актом и циничным отношением к Грузии


20.04.2017   14:23
Визит Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию является враждебным актом и циничным отношением к территориальной целостности Грузии, - об этом заявил журналистам эксперт Каха Гоголашвили.

По его словам, со стороны России это действительно ошибочная политика, которая в целом вредит перспективам урегулирования грузино-российских отношений.

«Визит Лаврова не только нарушение международного права и некорректное действие, это враждебный акт и циничное отношение к территориальной целостности Грузии. У нас с Россией определенный диалог и есть попытка нормализовать отношения. В этой обстановке Россия игнорирует беспокойство Грузии, проблему Грузии и жестко проводит политику своих интересов в регионе, в том числе грубо посягая на территориальную целостность Грузии. Я думаю, эта политика действительно ошибочна и в целом вредит перспективам урегулирования грузино-российских отношений», - заявил Каха Гоголашвили.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 18-19 апреля посетил оккупированную Абхазию и открыл новое здание российского посольства.






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