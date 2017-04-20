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Квирикашвили: Конфликты в Грузии должны быть мирно урегулированы при содействии США, ЕС и НАТО


20.04.2017   14:58
Премьер-министр Гиоргий Квирикашвили считает, что конфликты в Абхазии и Цхинвальском регионе должны быть урегулированы мирными путями в рамках международно признанных границ Грузии.

"Это мирное урегулирование конфликтов должно произойти в рамках международно признанных границ Грузии при содействии наших стратегических партнеров - США, Евросоюза и НАТО", - заявил он в четверг, выступая в Тбилиси на международном форуме по безопасности в регионе Южного Кавказа.

При этом премьер Грузии отметил, что Российская Федерация продолжает "процесс милитаризации оккупированных грузинских территорий".

"В условиях оккупации 20% наших территорий, министр иностранных дел России осознанно посещает Абхазию, однако, несмотря на перенесенные удары, Грузия сохраняет статус стабильного государства и это достижение", - подчеркнул Г.Квирикашвили.






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