|
Квирикашвили: Конфликты в Грузии должны быть мирно урегулированы при содействии США, ЕС и НАТО
20.04.2017 14:58
Премьер-министр Гиоргий Квирикашвили считает, что конфликты в Абхазии и Цхинвальском регионе должны быть урегулированы мирными путями в рамках международно признанных границ Грузии.
"Это мирное урегулирование конфликтов должно произойти в рамках международно признанных границ Грузии при содействии наших стратегических партнеров - США, Евросоюза и НАТО", - заявил он в четверг, выступая в Тбилиси на международном форуме по безопасности в регионе Южного Кавказа.
При этом премьер Грузии отметил, что Российская Федерация продолжает "процесс милитаризации оккупированных грузинских территорий".
"В условиях оккупации 20% наших территорий, министр иностранных дел России осознанно посещает Абхазию, однако, несмотря на перенесенные удары, Грузия сохраняет статус стабильного государства и это достижение", - подчеркнул Г.Квирикашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна