Николас Берлинер: Открытие посольства России в Абхазии является инвестицией в неудачный проект

20.04.2017 15:00 Открытие обновленного посольства России в Сухуми прокомментировал исполняющий обязанности посла США в Грузии Николас Берлинер, по заявлению которого, это действие является инвестицией в безуспешный проект. По словам дипломата, Абхазия является частью Грузии, и должна вернуться к ней.



"Позиция США в связи с Абхазией и Южной Осетией очень твердая и ясная, мы не признаем их независимыми странами, поскольку считаем, что они часть Грузии, и эта позиция не изменится. Мы поддерживаем суверенитет Грузии. В связи с посольством России в Абхазии скажу, что это посольство будет очень одиноким, поскольку международное сообщество не признает Абхазию, как независимую страну, и соответственно, там не будет других посольств. Мы не признаем Абхазию независимой страной, это действие является инвестицией в неудачный проект, Абхазия является частью Грузии, и должна вернуться к ней"- заявил Николас Берлинер.



















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