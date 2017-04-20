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Квирикашвили: Путем сохранения диалога с Россией, она убедится, что стабильность на Южном Кавказе в интересах региона


20.04.2017   15:02
Путем сохранения диалога с Россией, мы надеемся, что она убедится - стабильность на Южном Кавказе служит интересам всех стран региона. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на четвертом Форуме по безопасности на Южном Кавказе.

На форуме, который организован Фондом исследования международных отношений и Институтом стратегической политики, премьер сказал о роли Грузии в региональной и глобальной политике.

«...Грузия является главной опорой интересов Запада в регионе и системе. Одновременно, мы стараемся обеспечить и внести вклад в успех стран, расположенных с западной и восточной стороны от нас. Именно с этим настроем мы смотрим на региональный диалог и координацию - путем сохранения диалога с Россией, мы надеемся, что она убедится - стабильность на Южном Кавказе служит интересам всех стран региона. К примеру, мы представляем собой важную буферную зону в плане борьбы против терроризма и фундаментализма... Мы не жалеем усилий ради того, чтобы создать более безопасный и богатый регион, и призываем наших соседей вносить свой вклад для достижения этой цели», - заявил Георгий Квирикашвили.






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