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"Международная прозрачность" обратилась к парламенту с новой законодательной инициативой против пророссийской пропаганды


20.04.2017   15:13
"Международная прозрачность-Грузия" обратилась к парламенту с новой законодательной инициативой против пророссийской пропаганды. По заявлению Лики Саджая, необходимо запретить предвыборную агитацию такого рода, которая преследует целью легитимацию оккупации Грузии Российской Федерацией.

"Мы представим парламенту Грузии законодательное предложение о запрещении предвыборной агитации, в том числе рекламы, преследующей целью признание легитимации оккупации Грузии Российской Федерацией. В законе есть пробел, поскольку запрещается только лишь предвыборная программа, содержащая такие риски, однако не запрещается предвыборная агитация. Этим, разумеется, проблема не будет полностью урегулирована, но это будет еще одним шагом для того, чтобы бороться с пророссийской пропагандой в Грузии"- заявила Лика Саджая.







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