Маргвелашвили: По новым правилам, избирать президента будут не граждане, а 300 выборщиков

20.04.2017 15:19 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили раскритиковал проект новой редакции конституции.



Маргвелашвили недоволен тем, что согласно этому проекту, «избирать президента будут не граждане, а 300 выборщиков».



«Мы ознакомились с новой версией будущей конституции, и я хочу рассмотреть несколько основных пунктов. Первое: к сожалению, была отвергнута ясно выраженная народом воля избирать президента страны. По новым правилам, избирать президента будут не граждане, а 300 выборщиков. Второе: у избранного таким образом президента фактически не будет даже тех небольших прав, что оставались с 2013 года. И самое страшное то, что у страны фактически не будет главнокомандующего», — сказал Маргвелашвили.



Глава государства положительно оценил то положение в проекте изменений, которое предусматривает отмену выборов в парламент по мажоритарной системе. Однако, по его словам, в этой записи нет определенности.



«В этом проекте конституции мы действительно увидели шаг вперед – он состоит в том, что мы переходим на только пропорциональные выборы парламента. Хотя и в этом случае, непонятна запись о том, что выигравшая выборы партия, даже если она выиграет только на 1%, получает все остальные нераспределенные голоса», — сказал он.



Проект изменений в конституции Грузии, инициированный правящей партией «Грузинская мечта», предполагает упразднение прямых всеобщих выборов президента страны. Согласно предложенному конституционной комиссией варианту, главу Грузинского государства сроком на пять лет будет избирать без проведения дебатов и тайным голосованием избирательная коллегия, в состав которой войдут 300 выборщиков.















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