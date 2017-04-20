Маргвелашвили: У страны не будет главнокомандующего

20.04.2017 15:51 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал проект новой редакции конституции страны.



Действующий президент недоволен тем, что согласно этому проекту, у страны фактически не будет главнокомандующего.



«Мы ознакомились с новой версией будущей конституции, и я хочу коснуться нескольких основных пунктов. Первое: к сожалению, была отвергнута ясно выраженная народом воля избирать президента страны. По новым правилам, избирать президента будут не граждане, а 300 выборщиков. Второе: у избранного таким образом президента фактически не будет даже тех небольших прав, что оставались с 2013 года. И самое страшное то, что у страны фактически не будет главнокомандующего», — сказал Маргвелашвили.



Президент отметил, что положительно оценивает то положение в проекте изменений, которое предусматривает отмену выборов в парламент по мажоритарной системе. Вместе с тем он указал на то, что в этой записи нет определенности.



«В этом проекте конституции мы действительно увидели шаг вперед – он состоит в том, что мы переходим на только пропорциональные выборы парламента. Хотя и в этом случае, непонятна запись о том, что выигравшая выборы партия, даже если она выиграет только на 1%, получает все остальные нераспределенные голоса», — отметил Маргвелашвли.



Проект изменений в конституции Грузии, инициированный обладающей конституционным большинством правящей партией «Грузинская мечта», предполагает упразднение прямых всеобщих выборов президента страны, а также значительное ограничение его полномочий.



Согласно проекту, президента Грузии сроком на пять лет будет избирать без проведения дебатов и тайным голосованием избирательная коллегия, в состав которой войдут 300 выборщиков.



В документе не конкретизированы даты — с какого года президента будет избирать избирательная коллегия. За проект, подготовленный рабочими группами государственной конституционной комиссии, члены комиссии будут голосовать 22 апреля.















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