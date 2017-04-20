Посольство США организует в Тбилиси "Форум дружбы"

20.04.2017 17:04 23 апреля в Тбилиси, гостинице "Румс" в рамках "Дни Америки 2017" состоится "Форум дружбы".



Организаторы мероприятия сообщили "Интерпрессньюс", что в рамках "Форума дружбы" посольство США проведет презентацию о программах грантов, возможностях учебы в США, образовательных проектах, и партнерских организациях.



По их же заявлению, на "Форуме дружбы", организованном посольством США, граждане Грузии смогут получить информацию об образовательных и обменных программах, визовых процедурах, или грантах.



Мероприятие состоится в гостинице "Тбилиси Румс" 23 апреля с 11:00 до 18:00 часов, и посвящается 25 летнему юбилею дипломатических отношений между США и Грузией.



На "Форуме дружбы" будут представлены консульский отдел посольства США, Международное агентство развития США (USAID), Корпорация вызова тысячелетия (MCC), и Торговая палата Америки (AmCham) вместе с партнерскими организациями.



По заявлению организаторов, наряду с информационной выставкой состоятся семинары на разные темы, в том числе об американской образовательной системе. Студентов проинформируют о том, какие существуют пути для продолжения учебы в Америке, как найти желаемый университет, заполнить заявку, и получить финансирование.



По информации организаторов, "Форум дружбы" является одним из мероприятий, которые проведут в ознаменование 25-летия грузинско-американских дипломатических отношений в разных городах Грузии. Цикл мероприятий закончится 29 апреля концертом музыки оскароносца, композитора Джона Вильямса. Билеты можно купить на сайте www.biletebi.ge.



Полный список мероприятий, запланированных в честь 25-летия дипломатических отношений можно найти на странице Facebook посольства Соединенных Штатов www.facebook.com/tbilisi.usembassy.















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