Квирикашвили: Глава МИД России сознательно гостит в оккупированных территориях

20.04.2017 17:50 Министр иностранных дел России сознательно гостит в оккупированных территориях, и там идет процесс милитаризации – заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на четвертом форуме безопасности Южного Кавказа.



По словам премьер-министра, невзирая ни на что Грузия сохраняет статус острова стабильности, и это достижение, которым не многие страны могут похвастаться.



"Мы находимся на перекрестке глобальных проблем. 20% территорий нашей страны оккупировано, а министр иностранных дел Российской Федерации сознательно гостит в оккупированных территориях, и там идет процесс милитаризации. Но Грузия, невзирая на волнения, перенесенные в последний период, сохраняет статус острова сравнительной стабильности в эту турбулентную эру, она выдержала многие удары, и это является достижением, которым не многие страны могут похвастаться. Хочу еще раз подтвердить, что нашим видением является мирное урегулирование конфликтов в международно признанных границах Грузии, путем уважения суверенитета и территориальной целостности страны, и включенности наших стратегических партнеров, в том числе США, Евросоюза, и НАТО"- заявил Георгий Квирикашвили.



Напомним, что 18-19 апреля глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров находился в оккупированной Абхазии с рабочим визитом.



















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