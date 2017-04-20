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Квирикашвили: Глава МИД России сознательно гостит в оккупированных территориях


20.04.2017   17:50
Министр иностранных дел России сознательно гостит в оккупированных территориях, и там идет процесс милитаризации – заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на четвертом форуме безопасности Южного Кавказа.

По словам премьер-министра, невзирая ни на что Грузия сохраняет статус острова стабильности, и это достижение, которым не многие страны могут похвастаться.

"Мы находимся на перекрестке глобальных проблем. 20% территорий нашей страны оккупировано, а министр иностранных дел Российской Федерации сознательно гостит в оккупированных территориях, и там идет процесс милитаризации. Но Грузия, невзирая на волнения, перенесенные в последний период, сохраняет статус острова сравнительной стабильности в эту турбулентную эру, она выдержала многие удары, и это является достижением, которым не многие страны могут похвастаться. Хочу еще раз подтвердить, что нашим видением является мирное урегулирование конфликтов в международно признанных границах Грузии, путем уважения суверенитета и территориальной целостности страны, и включенности наших стратегических партнеров, в том числе США, Евросоюза, и НАТО"- заявил Георгий Квирикашвили.

Напомним, что 18-19 апреля глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров находился в оккупированной Абхазии с рабочим визитом.








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