Переговоры по восстановлению ж/д сообщения через Абхазию на повестке дня не стоят — Абашидзе

20.04.2017 17:53 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что на данном этапе никакие переговоры с российской стороной по вопросу восстановления абхазского участка железной дороги не планируются.



"Переговоры по вопросу восстановления железнодорожного сообщения с Россией не идут и не планируются, и в повестке дня такое не стоит", — сказал спецпредставитель в эфире телеканала "Рустави 2" в четверг, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное накануне в Сухуми, передает "Интерфакс".



"Повторяю, такие переговоры не идут. Четыре года мне задают этот вопрос и четыре года я отвечаю одно и то же. В течение этих четырех лет если что-то было бы, наверное, появилось бы", — заявил З.Абашидзе.



Вместе с тем, он подчеркнул, что в соглашении о таможенном мониторинге, которое еще в 2011 году было подписано между правительствами Грузии и России, "Абхазия и Цхинвальский регион (т.н. т.н. Южная Осетия) вообще не упоминаются".















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