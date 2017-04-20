IT-Georgia предлагает перед выборами в Грузии пресечь пророссийскую агитацию

20.04.2017 17:57 Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» предлагает наложить запрет на любую предвыборную агитацию и передачу реклам, которые содержат угрозу легитимации нарушения территориальной целостности, конституционного порядка, независимости и суверенитета Грузии со стороны России.



Как заявила на пресс-конференции 20 апреля исполнительный директор этой НПО Эка Гигаури, соответствующий пакет законопроектов против пророссийской антигосударственной пропаганды уже разработан организацией и представлен на рассмотрение парламента.



Целью законопроекта она назвала исправление тех недочетов и пробелов в действующем законодательстве, согласно которым реклама не запрещена, если она не содержит прямые призывы к войне и насилию.



Авторы законодательного пакета надеются, что в случае его утверждения парламентом удастся нейтрализовать методы прямого и косвенного влияния России на отношение населения к прозападному курсу и на политическую обстановку в стране в целом.



По заявлению Гигаури, эти законопроекты станут важнейшим шагом на пути борьбы с российской пропагандой, которая представляет актуальную проблему и для Евросоюза. В доказательство своих слов она привела резолюцию Европарламента от 23 ноября 2016 года, в которой главным источником пропаганды против ЕС названы Россия и исламистские террористические группировки.



Представленный законодательный пакет состоит из ряда законопроектов, предусматривающих внесение соответствующих изменений в законы «О вещании», «О политических объединениях граждан», «О Конституционном суде Грузии» и в Избирательный кодекс Грузии.



Согласно одному из положений законопроектов, та политическая сила, которая подготовит рекламу пророссийского, антигосударственного содержания, будет оштрафована на сумму в размере 2000 лари. В случае подтверждения факта подобной рекламы решением суда будет аннулирована регистрация подготовившей эту рекламу партии или организации.



Эка Гигаури надеется, что парламент Грузии сумеет принять эти законопроекты до местных выборов, которые должны состояться через несколько месяцев.















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