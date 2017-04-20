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Бату Кутелия: Россия старается помешать Грузии достичь евроатлантической интеграции


20.04.2017   18:36
Россия старается помешать Грузии в выполнении стратегической цели, подразумевающей евроатлантическую интеграцию. Именно потому, что в Грузии успешная демократия, Грузия является одной из главных целей для российской стороны - заявил журналистам вице-президент Атлантического Совета Грузии Бату Кутелия в ходе четвертого форума безопасности Южного Кавказа, совместно организованного Фондом Рондели и Институтом стратегической политики.

По словам Кутелия, одним из характерных свойств новой среды мировой безопасности является агрессивный реваншизм России, которая рассматривает демократию и либеральные ценности как своих противников.

"Исходя из этого, Россия тратит все ресурсы для дискредитации либерально- демократической идеи во всем мире. Поскольку в Грузии успешная демократия, именно поэтому Грузия является одной из целей с российской стороны. Россия старается помешать Грузии в выполнении стратегической цели, подразумевающей евроатлантическую интеграцию. У этого есть отдельные проявления, будь то последующая аннексия оккупированных территорий, развал единого национального консенсуса и идеи пропагандистскими методами, дискредитация европейской идеи и т.д. это часть той гибридной войны, которую ведет Россия по отношению демократического мира"- заявил Бату Кутелия.

Касательно вообще ситуации в регионе, Кутелия отметил, что регион, где находится Грузия, на сегодня стал важнейшим для архитектуры безопасности нового мира.

"Соответственно, разумеется, возрастает функция и роль нашего региона. Что касается роли Грузии в регионе, одним из главных факторов, из-за которого Грузия является одной из важнейших стран в регионе, является то, что в Грузии самая успешная демократия, и это главный определитель для нашей безопасности, и роли в регионе"- заявил Бату Кутелия.








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