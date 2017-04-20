В «Грузинской мечте» назвали опасным заявление президента по конституции

20.04.2017 20:02 Представители правящей партии «Грузинская мечта» раскритиковали заявления президента страны Георгия Маргвелашвили, которое он сделал сегодня, 20 апреля, в связи с запланированными в Конституцию Грузии поправками.



Сегодня глава государства обсуждал будущее грузинской конституции со студентами в Батуми. На встрече, которая собрала сотни молодых людей, он сообщил, что недоволен тем, что согласно новому проекту, у страны фактически не будет главнокомандующего, а права президента сводятся к минимуму.



Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия считает данную президентом оценку процесса субъективной и опасной. «Подобные заявления опасны. Это представляет угрозу для процесса, поскольку впереди нас ждет всеобщее рассмотрение. Также предстоит проведение широкой, а не фрагментной дискуссии. В условиях парламентской модели все изменения мы можем увидеть системно, а не согласно персональному отношению», - сказала депутат.



Вице-спикера парламента Тамар Чугошвили, в свою очередь, снова повторила, что избирать президента непрямым путем в парламентской республике вполне нормально. «Такие республики самые демократичные. Соответственно, для любого объективного наблюдателя заявление президента было бы неправильным. Мы не раз заявляли, что готовы на один срок провести выборы президента прямым путем, а последующие - непрямым», - сказала Чугошвили.



Проект изменений в конституцию Грузии, инициированный обладающей конституционным большинством правящей партией «Грузинская мечта», предполагает упразднение прямых всеобщих выборов президента страны, а также значительное ограничение его полномочий.















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