В НАТО отклонили приглашение на московскую конференцию по международной безопасности

20.04.2017 20:03 Председатель военного комитета НАТО Петр Павел опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что он до сих пор не ответил на приглашение российской стороны принять участие в московской конференции по международной безопасности.



"Хотел дать пояснения российским СМИ по поводу "молчания" НАТО - я официально ответил на приглашение еще 13 марта 2017 года", - написал в Твиттере П.Павел.



В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер сообщила, что приглашение было отклонено.



"Российские СМИ сообщают, что приглашение председателю военного комитета НАТО на московскую конференцию не отвечено. Нет, мы его отклонили. Конференция славится несправедливым отношениям к иностранным спикерам", - отметила американский дипломат в своем микроблоге в Твиттере.



Конференция по международной безопасности пройдет в Москве 26-27 апреля.















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