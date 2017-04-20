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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Грузию
20.04.2017 20:30
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во главе правительственной делегации прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.
Официальная церемония приветствия иностранного гостя состоится в пятницу в администрации правительства Грузии, после чего премьеры двух стран проведут переговоры сначала тет-а-тет, а затем – в расширенном формате.
Запланировано подписание двухсторонних документов между правительствами Грузии и Венгрии.
Орбан проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Премьер-министр Венгрии также возложит венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.
В пятницу главы правительств двух стран выступят на открытии грузино-венгерского бизнес-форума в Тбилиси.
Далее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пригласит венгерского коллегу с супругой Аникой Леваи на официальный обед.
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