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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Грузию


20.04.2017   20:30
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во главе правительственной делегации прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.

Официальная церемония приветствия иностранного гостя состоится в пятницу в администрации правительства Грузии, после чего премьеры двух стран проведут переговоры сначала тет-а-тет, а затем – в расширенном формате.

Запланировано подписание двухсторонних документов между правительствами Грузии и Венгрии.

Орбан проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Премьер-министр Венгрии также возложит венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.

В пятницу главы правительств двух стран выступят на открытии грузино-венгерского бизнес-форума в Тбилиси.

Далее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пригласит венгерского коллегу с супругой Аникой Леваи на официальный обед.






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