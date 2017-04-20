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Маргвелашвили: Грузия, оставленная без главнокомандующего, является проблемной для меня


20.04.2017   20:32
Грузия, оставленная без главнокомандующего, для меня является проблемной – заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Батуми, где он встречается со студентами в рамках кампании "Конституция принадлежит всем".

Президент говорил о нескольких вопросах, которые бы он предусмотрел в Конституции.

"Для создания более сильного парламента, и с точки зрения укрепления власти была бы важной двухпалатная система. А также считаю, что президент должен быть избран народом, и нельзя в такой стране как Грузия, находящейся в очень сложном регионе, ослаблять функции главнокомандующего, нельзя упразднять Совет безопасности главнокомандующего, этим мы ослабляем обороноспособность страны. Стране необходима политическая фигура, осуществляющая стабильную обороноспособность, у которой будет легитимация народа, и в течение пяти лет будет вести эту деятельность. Грузия, оставленная без главнокомандующего, для меня является проблемной.

Разумеется, президент должен оставаться представителем страны во внешних отношениях, это чрезвычайно важно. А премьер должен оставаться в тех функциях, которые есть у него сегодня. Премьера должен сбалансировать не президент, а парламент.

Премьер-министр, которого вместе с кабинетом министров утверждает парламент, может несколько раз сменить министров, и парламент не сможет осуществлять никакую надзорную функцию. Считаю, что это неправильно.

Исходя из этого, были бы лучше: парламент из двух палат с возросшими функциями надзора над правительством; Избранный президент с более углубленными и усиленными функциями главнокомандующего. Сбалансированный премьер-министр; Более демократическая избирательная система, где партиям не запрещается создание блоков; Более низкий избирательный барьер; Избирательная система, где не будет несправедливой записи о том, что вышедшая на первое место партия забирает все нераспределенные мандаты. Таковы мои версии, что бы было лучше"- заявил президент на встрече со студентами.







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