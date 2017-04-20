Первая леди Грузии присутствовала на встрече грузинской и кистинской молодежи

20.04.2017 22:34 Первая леди Грузии Мака Чичуа открыла мероприятие "Этнически грузинская и кистинская молодежь сотрудничает для развития и занятости". Встреча состоялась сегодня в Центре культуры "Фабрика", и в ней приняли участие молодые люди из Панскисского ущелья и Ахметы.



Инициатива, предназначенная для молодежи, преследует целью содействие сотрудничеству между грузинами и кистинцами (жители Восточной Грузии, этнически чеченского происхождения - ред.) , и поддержку занятости молодежи. Инициатива ориентирована на профессиональное и личностное развитие молодежи, их занятость, и осуществление совместных общинных проектов.



"Панкиси является очень интересным регионом. Должна отметить, что тамошней молодежи очень нужна поддержка.



Президент Грузии профинансировал много проектов в Панкисском ущелье, поэтому мне было интересно, насколько успешно осуществлялись эти проекты. Для этого я поехала в Панкиси, встретилась со многими креативными молодыми людьми, которые жаждут учиться, и получить образование. Я ознакомилась с течением проектов, и могу сказать, что такие проекты будут содействовать большей дружбе грузинской и кистинской молодежи.



Я приветствую все такие инициативы, и рада, что сегодня мы собрались здесь, и у нас есть возможность разделить друг другу результаты, достигнутые разными проектами"- отметила Мака Чичуа.



Встречу организовала неправительственная организация Action Against Hunger, по сотрудничеству с Фондом регионального развития Кахетии, и содействию программы развития Евросоюза (EU) и ООН (UNDP).

















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