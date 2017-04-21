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Новый проект Конституции разрешает премьеру поставить перед парламентом вопрос доверия правительству
21.04.2017 10:31
Премьер-министр Грузии будет вправе сам ставить перед парламентом вопрос о доверии правительству. В Конституцию Грузии вносится своего рода механизм, задействование которого ожидаемо тогда, когда между правительством и парламентским большинством будет конфликтная ситуация или когда желают провести внеочередные выборы. В таком случае, если в парламенте не будет устойчивого большинства, за этим в результате последует роспуск парламента и внеочередные выборы.
Более конкретно, согласно установленным в Конституции изменениям, премьер-министр полномочен поставить перед парламентом вопрос о доверии правительства.
Голосование по вопросу о доверии правительству должно состоятся не ранее 7-го и не позднее 14-го дня с момента его постановки. Если парламент не выразит доверие правительству, президент Грузии не ранее 7-го дня и не позднее 14-го дня с момента невыражения доверия правительству распускает и назначает внеочередные парламентские выборы.
Президент не распускает парламент, если в 7-й срок с момента невыражения правительству большинством полного состава выразит доверие выдвинутому более одной третью полного состава парламента правительству, представленному кандидатом в премьер-министры.
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