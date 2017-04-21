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Президент: Три основные политические фигуры, согласно конституционным изменениям, не получат мандат прямого избрания


21.04.2017   10:49
В результате конституционной реформы, ни президент, ни премьер и ни председатель парламента не смогут быть носителями мандата прямого избрания, - это заявление президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал вчера в батумском Центре демократической вовлеченности в ходе встречи с представителями политических партий и неправительственных организаций в рамках кампании «Конституция принадлежит всем».

По заявлению Георгия Маргвелашвили, три самых высоких должностных лица в стране – президент, председатель парламента и премьер-министр, в случае принятия изменений, будут избраны т.н. выборщиками, депутатами и членами парламента; т.е., ни одно, самое высокое должностное лицо, которое должно представлять страну как внутри государства, так и за его пределами, не получит мандата от избирателя напрямую.

Как заявил президент, этих должностных лиц, разумеется, изберут депутаты, или выборщики, которые в той или иной форме избраны, однако увеличится отдаленность от народа.

Георгий Маргвелашвили высказался критически и по поводу той части изменений, касающейся избирательной системы и отметил, что Конституционная комиссия не сократила 5-й избирательный барьер и более того, внесла вопрос о запрете блоков, что абсолютно непонятно.

Положительным направлением конституционных изменений Георгий Маргвелашвили назвал вопрос об углублении гарантий социальной защиты.






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