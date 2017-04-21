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Президент против конституционного определения евроатлантического курса страны


21.04.2017   11:01
Вчера, 20 апреля президент Георгий Маргвелашвили говорил о конституционных изменениях со студентами Батумского государственного университета имени Шота Руставели. Один из студентов интересовался мнением президента, должна ли быть в Конституции запись про евроатлантическое пространство.

"Как президент я всегда активно был включен в углубление нашей евроатлантической связи и стремление в НАТО, но скажу вам искренне, что для меня запись чего-либо в Конституции про евроатлантическое пространство не будет адекватным шагом"- отметил президент.

По его же мнению, гарантом является стремление грузинского народа, а не запись в Конституции о международных союзах, и членстве альянсов. Георгий Маргвелашвили подчеркнул также, что запись об евроатлантическом пространстве попала в переходные положения Конституции.

"Главным гарантом является стремление грузинского народа, а не запись. Тем более что эта запись есть в переходных положениях. У меня складывается впечатление, что эта запись является результатом политической договоренности… Тогда можно было записать и то, что, скажем, мы должны быть членами Всемирной торговой организации, Евросоюза, ООН… Такую запись в Конституции, несмотря на то, что я являюсь верным проводником этих идей, не считаю правильной"- заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.







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