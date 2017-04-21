Джанелидзе: Решение о вступлении Монтенегро НАТО будет значительным сигналом политики открытых дверей

21.04.2017 11:51 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе считает, что у Грузии есть все практические инструменты, готовящие страну к членству НАТО.



"Это не наша заявка, это зафиксировано как в декларации министров, так и решениях Варшавского саммита"- заявил Михаил Джанелидзе в прямом эфире передачи "Утренние беседы" в гостях "Радио Свободы", где ответил на вопрос ведущего о планах Грузии на будущее в связи с НАТО, а также о предстоящем вскоре мини-саммите альянса.



По заявлению министра, запланированный в Брюсселе 25 мая мини-саммит полностью связан с рассмотрением последующих отношений США и других членов альянса, и сличением позиций.



Михаил Джанелидзе считает, что в рамках саммита будет принято чрезвычайно важное для Грузии решение в связи с вступлением Монтенегро, что является значительным сигналом, подтверждающим политику открытых дверей.



По заявлению Михаила Джанелидзе, НАТО и члены альянса откровенно фиксируют поддержку в отношении решения Бухарестского саммита в связи с Грузией, и сегодня у Грузии есть все необходимые инструменты для интеграции в НАТО.



"Нашими практическими инструментами, прежде всего, являются ежегодный национальный план, формат комиссии НАТО-Грузия, и существенный пакет НАТО-Грузии. Существенный пакет делает Грузию вполне совместимой с НАТО, а также усиливает обороноспособность и безопасность Грузии, что также представляет одну из предпосылок для членства"- заявил Михаил Джанелидзе.



Министр говорил также о присвоении Плана действия членства, что является составной частью политического решения. По его же словам, Грузия прагматично относится к этому процессу, и практически работает, как над вопросами удовлетворения соответствующих требований, так и достижения консенсуса в альянсе.



По словам министра, у Грузии есть активная повестка дня с НАТО, подтверждением чего являются визиты высокого уровня, осуществленные и запланированные в 2017 году. Министр особо подчеркнул Парламентскую ассамблею НАТО, и визит Генерального секретаря НАТО, которые состоятся в Грузии.



















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