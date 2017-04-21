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Премьер-министры Грузии и Венгрии проводят встречу с глазу на глаз
21.04.2017 11:54
В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
На церемонии присутствовали члены кабинета министров Грузии и венгерской делегации.
В эти минуты глава правительства Грузии встречается с венгерским коллегой с глазу на глаз, после этого переговоры продолжатся в расширенном формате.
В рамках официального визита премьер-министра Венгрии запланирована церемония подписания документов между правительствами двух стран. В 11:30 Виктор Орбан и Георгий Квирикашвили сделают совместное заявление для медиа.
В рамках официального визита премьер-министра Венгрии в тбилисской гостинице «Кортъярд Марриотт» проводится грузино-венгерский бизнес-форум, в 12:00 к его участникам присоединятся Виктор Орбан и Георгий Квирикашвили.
Сегодня же премьер-министр Венгрии встретится с президентом и председателем парламента Грузии.
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