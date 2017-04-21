|
Губернатор Квемо Картли может покинуть свою должность
21.04.2017 11:57
Губернатор Квемо Картли Паата Хизанашвили может покинуть свою должность. Как сообщил агентству «IPN» сам губернатор, «обсуждается его переход на другую должность».
«Есть вероятность некоторых изменений, о которых вы скоро узнаете. Я могу перейти на другую должность, но пока ничего не решено», - заявил губернатор Квемо Картли.
Паата Хизанашвили занимает должность губернатора Квемо Картли с декабря 2014 года. Ранее он занимал разные посты в компании Иванишвили «Карту групп».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна