Губернатор Квемо Картли может покинуть свою должность

21.04.2017 11:57 Губернатор Квемо Картли Паата Хизанашвили может покинуть свою должность. Как сообщил агентству «IPN» сам губернатор, «обсуждается его переход на другую должность».



«Есть вероятность некоторых изменений, о которых вы скоро узнаете. Я могу перейти на другую должность, но пока ничего не решено», - заявил губернатор Квемо Картли.



Паата Хизанашвили занимает должность губернатора Квемо Картли с декабря 2014 года. Ранее он занимал разные посты в компании Иванишвили «Карту групп».















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