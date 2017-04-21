«Мечта» не допустит проведения референдума по конституционным поправкам» - эксперты

21.04.2017 12:40 Через 2 недели «Грузинская мечта» начнет всенародное обсуждение конституционных поправок, но политологи говорят, что необходимо провести референдум или плебисцит, чтобы избиратели официально зафиксировали, хотят ли они принимать такую конституцию. Это особенно актуально на фоне того, что все оппозиционные партии считают проект новой конституции неприемлемым и бойкотируют работу конституционной комиссии. Большая часть экспертов и НПО критикуют проект конституции и не собираются голосовать за него на субботнем итоговом заседании комиссии, пишет газета «Резонанси».



По словам политолога Ники Читадзе, когда политические партии не участвуют в процессе принятия конституционных поправок и все вопросы, касающиеся верховного закона страны, единолично решает одна партия, необходимо провести референдум, однако, по его словам, правящая партия на это ни за что ней пойдет. Учредитель «Института исследования развития Грузии» Гия Хухашвили говорит, что ни правящей партии, ни оппозиции невыгодно проводить референдум - «Грузинская мечта» не допустит проведения референдума, так как в правящей партии прекрасно знают настрой общества, а оппозиция не будет пытаться требовать проведения референдума, потому что ей выгодно, чтобы общество вступило в конфронтацию с властью. По словам политологов, люди уже зафиксировали свою позицию - в начале апреля были опубликованы результаты исследования IRI, по которым 92% опрошенных предпочитают прямое избрание президента.



По словам Ники Читадзе, так как «Мечта» имеет конституционное большинство, она попытается принять такие поправки, которые служат интересам одной конкретной партии. Исходя из этого, референдум является хорошей идеей, потому что каждый гражданин сможет выразить свою позицию. По его словам, есть возможность провести референдум, если будет собрано 200 тысяч подписей, но согласится ли на это «Мечта», это другой вопрос. «Когда 92% опрошенных предпочитают прямые выборы президента, очевидно, какой результат будет на референдуме. В демократических странах хорошим примером является Швейцария, где по любому важному вопросу всегда проводится референдум и плебисцит, будь то внешняя политика или административно-территориальное устройство», - говорит Читадзе, по словам которого, «путем референдума было принято решение о вступлении в ЕС и мы должны брать пример с таких демократических стран.



Гия Хухашвили говорит, что референдум и плебисцит - это хорошая идея, но «Мечта» этого не допустит. «Заказчиком конституции является народ, поэтому политическая элита, как слуги народа, должна выполнять этот заказ. Власти же упрямо пытаются поступать наоборот. Естественно, инициировать плебисцит или референдум должны власти, но они этого не допустят, так как прекрасно знают настрой общества. Они говорят, что не доверяют исследованиям, но исследование может «врать» на 5-7%, а когда 92% опрошенных хотят голосовать на президентских выборах, а ты упрямо твердишь свое, это означает, что ты не заинтересован в коммуникации с обществом, мнение народа тебя не волнует», - говорит Хухашвили, по словам которого, никакие всенародные обсуждения они не планируют, потому что настрой общества уже известен.















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