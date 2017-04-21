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Евросоюз: Грузия должна остаться в политической повестке дня Совета Европы


21.04.2017   13:26
Евросоюз приветствует опубликование 15-го консолидированного отчета генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда – «Конфликт в Грузии», и считает, что вопрос существующего в Грузии конфликта должен и в будущем оставаться в политической повестке дня Совета Европы, - об этом говорится в заявлении делегации Евросоюза, которое распространяет МИД Грузии.

В заявлении отмечаются усилия, направленные на решение конфликта мирным путем и значимость мероприятий по повышению доверия и ту роль, которую в данном процессе исполняет Совет Европы вместе с сопредседателями международных переговоров в Женеве, что «создает уникальную возможность для объединения членов общества, разделенного в результате конфликта». В этом контексте Евросоюз приветствует мирные инициативы и конструктивные подходы правительства Грузии, а также «прогресс, которого достигло правительство Грузии в плане реинтеграции и социально-экономической поддержки вынужденно перемещенных лиц».

В заявлении говорится, что Евросоюз будет вновь поддерживать мероприятия по восстановлению доверия, сотрудничеству и гуманитарной помощи в регионах конфликта, которые должны быть осуществлены при включенности международных и местных НПО.

Кроме того, Евросоюз выражает свою твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в рамках международно признанных границ и строго осуждает действия Российской Федерации, в частности, т.н. соглашения о включении незаконных вооруженных группировок оккупированных Цхинвальского региона и Абхазии в состав Вооруженных сил РФ.

Кроме того, Евросоюз выражает глубокую обеспокоенность последними событиями в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали. В частности, в заявлении говорится, что Евросоюз не признает т.н. парламентские выборы, проведенные 12 марта в оккупированной Абхазии, т.н. президентские выборы в Цхинвальском регионе и т.н. референдум, направленный на переименование региона. Евросоюз подтверждает твердую поддержку решению конфликтов мирным путем и призывает Россию к выполнению всех взятых обязательств и устранению препятствий, мешающих этому процессу.






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