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Виктор Орбан: Для нас большая честь, что Грузия является нашим другом
21.04.2017 14:05
Венгрия помогала Грузии в получении безвизового режима, и всегда будет продолжать поддержку в процессе ее интеграции в Евросоюз, - об этом на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили сообщил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Венгрия всегда с энтузиазмом подходит к вопросу расширения Евросоюза.
«Двери Евросоюза всегда должны быть открыты для тех стран, которые стараются сблизиться с Евросоюзом. Статус безвизового режима очень важен и студенты из Грузии будут пользоваться этой свободой. Мы очень рады этому», - заявил Орбан.
По его словам, венгры всегда будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Для нас большая честь, что Грузия является нашим другом», - заявил Виктор Орбан.
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