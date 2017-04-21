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Премьер Грузии принял главу правительства Венгрии
21.04.2017 14:08
Вопросы углубления политических, торгово-экономических взаимоотношений между двумя странами, процесс интеграции Грузии в Евросоюз рассмотрел глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили на встрече со своим Венгерским коллегой Виктором Орбаном.
В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На церемонии присутствовали члены кабинета министров Грузии и венгерской делегации.
Как сообщают в пресс-службе администрации правительства, на встрече собеседники уделили особое внимание вопросу инвестиций и интересу венгерских компаний к осуществлению проектов в нашей стране.
"Глава правительства Грузии подчеркнул успешное сотрудничество в сфере образования, в результате чего грузинские студенты имеют возможность получать образование в ведущих венгерских вузах.
Кроме этого, на встрече стороны обсудили процесс интеграции Грузии в ЕС. Георгий Квирикашвили поблагодарил правительство Венгрии за помощь в этом вопросе.
В ходе встречи Виктор Орбан еще раз зафиксировал поддержку Венгрией территориальной целостности Грузии", -говорится в сообщении администрации правительства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 апреля прибыл с официальным визитом в Грузию. По информации МИД Грузии, в Тбилисском аэропорту высокого гостя встретили вице-премьер, министр образования и науки Александр Джеджелава, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и посол Грузии в Венгрии Заза Канделаки.
В рамках визита запланированы встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии, в ходе которых будет подписан ряд официальных документов. Кроме того, в Тбилиси пройдет грузино-венгерский бизнес-форум.
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