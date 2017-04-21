Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии принял главу правительства Венгрии


21.04.2017   14:08
Вопросы углубления политических, торгово-экономических взаимоотношений между двумя странами, процесс интеграции Грузии в Евросоюз рассмотрел глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили на встрече со своим Венгерским коллегой Виктором Орбаном.

В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На церемонии присутствовали члены кабинета министров Грузии и венгерской делегации.

Как сообщают в пресс-службе администрации правительства, на встрече собеседники уделили особое внимание вопросу инвестиций и интересу венгерских компаний к осуществлению проектов в нашей стране.

"Глава правительства Грузии подчеркнул успешное сотрудничество в сфере образования, в результате чего грузинские студенты имеют возможность получать образование в ведущих венгерских вузах.

Кроме этого, на встрече стороны обсудили процесс интеграции Грузии в ЕС. Георгий Квирикашвили поблагодарил правительство Венгрии за помощь в этом вопросе.

В ходе встречи Виктор Орбан еще раз зафиксировал поддержку Венгрией территориальной целостности Грузии", -говорится в сообщении администрации правительства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 апреля прибыл с официальным визитом в Грузию. По информации МИД Грузии, в Тбилисском аэропорту высокого гостя встретили вице-премьер, министр образования и науки Александр Джеджелава, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и посол Грузии в Венгрии Заза Канделаки.

В рамках визита запланированы встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии, в ходе которых будет подписан ряд официальных документов. Кроме того, в Тбилиси пройдет грузино-венгерский бизнес-форум.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Автопарк в Грузии вырос на 8%
Финансисты считают, что действия НБГ препятствуют укреплению национальной валюты
В Грузии продолжает сокращаться автоимпорт
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ереване проходит акция протеста сотрудников ярмарок
Министр обороны Армении считает, что принесет пользу стране, оставаясь на своем посту
Омбудсмен Армении дал жесткую оценку действиям полиции во время захвата полка ППС в Ереване
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна