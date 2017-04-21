Евросоюз приветствует 15-й консолидированный отчет Турбьерна Ягланда по Грузии

21.04.2017 14:11 Евросоюз приветствует 15-й консолидированный отчет генерального секретаря Турбьерна Ягланда «Конфликт в Грузии». Об этом говорится в заявлении, опубликованном делегацией Евросоюза.



Комитет заместителей министров Совета Европы рассмотрел 15-й консолидированный отчет генерального секретаря Турбьерна Ягланда 19 апреля. Отчет получил беспрецедентную поддержку – почти три десятка государств подтвердили позицию по суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках международно-признанных границ. Они призвали Россию выполнить международные обязательства, возложенные на Москву, в том числе соглашение из шести пунктов о прекращении огня от 12 августа, а также обеспечить доступ наблюдателей миссии Евросоюза в оккупированные регионы Грузии, и взять обязательство о неприменении силы в отношении Грузии.



Евросоюз приветствует мирные инициативы правительства Грузии и конструктивные подходы в деле решения конфликтов, а также прогресс, «достигнутый правительством Грузии в процессе реинтеграции вынужденно перемещенных лиц и их социально-экономической поддержки».



В заявлении делегации ЕС говорится, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать мероприятия по восстановлению доверия, сотрудничеству и гуманитарной помощи в конфликтных регионах Грузии, которые должны быть осуществлены с активной включенностью в процесс международных и местных неправительственных организаций .



Евросоюз выражает твердую поддержку территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ и решительно осуждает действия Российской Федерации, в частности т. н. называемое соглашение между цхинвальским, сухумскими марионеточными режимами и Российской Федерацией в связи с вхождением в состав вооруженных сил России незаконных вооружённых формирований марионеточных властей, что по, словам авторов заявления, «препятствует укреплению безопасности в регионе, нарушает территориальную целостность и суверенитет Грузии и противоречит международным правовым принципам».



Евросоюз не признает т. н. парламентские выборы в Абхазии, состоявшиеся 12 марта, нелегитимыне выборы де-факто президента в оккупированном Цхинвальском регионе и незаконный референдум. Европейский Союз призывает Россию выполнить все взятые на себя обязательства и устранить все препятствия, мешающие этому процессу.















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