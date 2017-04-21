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Секторальное сотрудничество Грузии и Венгрии расширяется


21.04.2017   14:29
Секторальное сотрудничество Грузии и Венгрии расширяется, что подтверждается соглашениями, принятыми правительствами двух стран, об этом было сказано на встрече в расширенном формате премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

«На встрече, которая прошла в администрации правительства Грузии, стороны подчеркнули необходимость максимального использования существующего в торгово-эконмической сфере потенциала, значение активизации сотрудничества в сфере туризма, авиации, культуры, науки. На встрече была отмечена важная роль работа венгерской авиакомпании Wizzair в Грузии. Было отмечено, что компания осуществляет рейсы в направлении Европы из аэропорта Кутаиси, что учитывая безвизовый режим, будет способствовать упрочению контактов между людьми и развитию туризма.

Глава венгерского правительства заявил на встрече с грузинским коллегой о том, что Венгрия объявляет безусловную поддержку Грузии на пути европейской интеграции.

После завершения переговоров, представители правительств двух стран подписали несколько соглашений.








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