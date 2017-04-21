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Автомашина полиции сорвалась с 8-метровой высоты


21.04.2017   14:42
Принадлежащий МВД Грузии автомобиль сорвался с 8-метровой высоты на улице Панаскертели в Тбилиси и упал во двор одного из жилых домов, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Автомобиль принадлежит МВД Грузии, но не отделению патрульной полиции. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе ведомства. Здесь также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня рано утром. Машина МВД упала на другой автомобиль, припаркованный во дворе, который сильно пострадал. По словам местных жителей, проходящая в этом районе дорога не ограждена и подобные случаи происходят довольно часто.






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