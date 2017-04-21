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Джанелидзе: Грузии никак не удается договориться с Россией по трем вопросам
21.04.2017 15:01
Женевские переговоры являются очень важным форматом, в котором Грузия может беседовать с Россией при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в интервью «Радио Свобода». Отрывок из этой беседы публикует МИД Грузии.
При этом грузинский министр отметил, что по трем основным вопросам — вопросу неприменения силы, допуску международных механизмов безопасности на места и возвращению беженцев — договориться с Российской Федерацией и в этом формате никак не удается. «Достичь прогресса в этих вопросах не удается из-за деструктивной позиции России», — пояснил Джанелидзе.
Задачей грузинской стороны он назвал поиски путей к мирному урегулированию конфликта, для чего необходим конструктивный подход всех участников женевских консультаций.
«Мы стремимся, чтобы все наши действия в Женевском формате были в рамках конструктивности, были направлены на мирное урегулирование конфликтов и поиски соответствующих путей к принятию конкретных решений в этом направлении», — заверил Михаил Джанелидзе.
По его словам, грузинская сторона прилагает все усилия для достижения прогресса по основным вопросам повестки дня Женевских переговоров и будет рада, если и российская сторона проявит конструктивность и приведет свои подходы к вопросам урегулирования конфликтов в соответствие с нормами международного права и положениями соглашения о прекращении огня.
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