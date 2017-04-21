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Губернатор Квемо Картли ушел с должности


21.04.2017   15:04
Государственный поверенный в Квемо Картли - губернатор Паата Хизанашвили покинул свою должность. Он заявил, что написал заявление об уходе в связи с переходом на другой пост, однако не конкретизирует, в какой структуре и на какой позиции продолжит работать.

«В принципе, я давно намеревался продолжить работу в такой службе, где делал бы больше интересных дел для страны. Думаю, что это очень нормальный процесс. Большое спасибо моему народу и моим жителям Квемо Картли за опыт, который я приобрел, в целом, всем госслужащим, которые служили вместе со мной. Эти годы были весьма значимыми... Думаю, что сейчас должен продолжить делать дело, более интересное и приоритетное и для меня, интересное и для страны, передо мной стоит более серьезная задача, и в ближайшее время вы это узнаете», - заявил Паата Хизанашвили.

Кто займет пост губернатора Квемо Картли, пока неизвестно.

Паата Хизанашвили занимал должность губернатора Квемо Картли с декабря 2014 года. Ранее он занимал разные посты в «Карту группе».






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