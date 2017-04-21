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Грузия должна препятствовать возрастающей российской пропаганде - Каха Гоголашвили


21.04.2017   15:08
По заявлению директора Центра европейских исследований Фонда Рондели, Кахи Гоголашвили, Грузия, и все евроатлантическое содружество старается максимально противостоять российской пропаганде. Об этом Гоголашвили заявил журналистам в рамках четвертого форума "Безопасности Южного Кавказа".

"Грузия, так же как и все евроатлантическое содружество, старается максимально противостоять российской пропаганде. Как в Европе, так и в странах партнерах, в том числе в Грузии уже развивается направление стратегической коммуникации.

От усиления направления стратегической коммуникации, и консолидации общества многое зависит. Главной задачей, чтобы Грузия противостояла растущей российской пропаганде, и деструктивному отношению к стране, является консолидация, и верность общества европейским и евроатлантическим целям"- заявил Каха Гоголашвили.

Вчера премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили открыл четвертый форум безопасности Южного Кавказа. Второй день форума начался с отчета Михаила Джанелидзе.

На мероприятии присутствуют эксперты, академики, представители исследовательских организаций и СМИ.







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