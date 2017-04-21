Дзабирадзе: «Правящая команда получает большую фору, чтобы сохранить власть»

21.04.2017 16:06 «Бойкот со стороны оппозиции не должен стать неожиданностью. Эти партии с самого же начала называли причину присутствия в составе конституционной комиссии - избирательная система и порядок избрания президента. Их требования по этим вопросам не учтены... Просто некоторые посчитали, что лучше хлопнуть дверью пораньше, а другие остались до конца, чтобы власти не могли сказать, что им было некого слушать... В этой стране конституцию всегда создавала одна партия. На этот раз мы также не избежали этого - правящая партия попыталась сделать все в свою пользу», - заявил аналитик Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете «Резонанси».



«Я бы не сказал, что усиливается институт премьер-министра. Просто правящая команда получает большую фору, чтобы сохранить власть легитимно, конституционным путем. Разумеется, парламентская республика приемлема и я считаю, что таким и должно быть правление. У нас никогда не меняют конституцию концептуально. Все знают, что эти поправки нужны властям для собственных интересов. Столько говорилось о том, что смешанная система не годится, что уже ее продолжение было бы невыгодным шагом. Поэтому мы перешли к якобы пропорциональной, которая, по результатам, несильно отличается от смешанной», - заявил в беседе с корреспондентом издания Вахтанг Дзабирадзе.



«Парламентское правление в первую очередь должно усилить оппозицию. Оно должно способствовать появлению не одной или двух, а большего количества партий в парламенте. Если это не происходит, то называйте систему как вам угодно. Привлекательность парламентского правления в том, чтобы оппозиция контролировала власть из парламента. Власти говорят, что избирательная система им нужна для стабильной власти. Я же вижу главную проблему в том, что у нас всегда была стабильная власть, которую мы могли менять только путем революции. Стабильная власть не означает политическую стабильность. Чего мы хотим - стабильной власти или стабильной страны? Это два разных понятия, а власти пытаются их объединить», - заключил аналитик.















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